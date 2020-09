Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia z Odrą zagra w Opolu! Wśród fanów i w ekipie „pasiaków” dopisują humory, choć na razie trzeba sporo pojeździć

Z naszych informacji wynika, że w rzeszowskim Ratuszu stają na głowie, by oświetlić Stadion Miejski.

Wcześniej rzeszowianom udało się zamienić role gospodarzy z Górnikiem Łęczna i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Co zatem z meczem 8. kolejki ze Stomilem Olsztyn, którego gospodarzem 10 października ma być Resovia?

- To dla nas mniejszy koszt, niż gra w Stalowej Woli. W tej sytuacji siedem pierwszych meczów rundy wiosennej zagramy w Rzeszowie - tłumaczy Jan Bieńkowski.

Jak duże jest zainteresowanie występami Resovii niech świadczy fakt, że około północy w sobotę, gdy autokar z drużyną przyjechał z Niepołomic do Rzeszowa, pod stadionem czekało na niego około 500 kibiców, którzy osobiście chcieli pogratulować piłkarzom inauguracyjnej wygranej 3:0 z Puszczą.

Także na trybunach w Niepołomicach lepiej było słychać fanów z Rzeszowa, choć zorganizowane grupy miały zakaz wejścia na stadion. Fani jednak przyjeżdżali w małych grupach, wszak to niespełna 150 km od Rzeszowa i wchodzili pojedynczo na stadion. Zdecydowanie przekrzyczeli miejscowych.

- My też przygotowujemy się z dobrym humorem do następnego meczu i kolejnych wyzwań. Pracujemy dalej i niech się nas boją, chcemy osiągać jak najwyższe cele - uśmiechał się bramkarz Marcel Zapytowski, który zachował czyste konto.

- Mamy prawie tydzień czasu na analizę gry Górnika Łęczna i wyciągnięcie wniosków ze swoich błędów - dodawał trener Szymon Grabowski.

Do Łęcznej kibice „pasiaków” raczej też pojadą. To tylko 60 km więcej, niż do Niepołomic.

