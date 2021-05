Fortuna 1 Liga. Apklan Resovii wciąż brakuje punktu do utrzymania, ale nałapała punktów do PJS. Radomiak był lepszy i pewnie wygrał

W odróżnieniu do meczu z Arką, który rzeszowianie ostatecznie przegrali 0:1, tym razem „pasiaki” odpowiedziały, i to szybko. Akcję młodzieży Usarz – Twardowski – Kiełbasa zakończył ten ostatni zaskakującym lobem z narożnika pola karnego w długi róg. Był to jego pierwszy gol w Resovii i 1 lidze.

Trener Resovii robił co mógł (kolejne zmiany), ale na murawie dominował jeden zespół, choć to Resovia chyba częściej przebywała na połowie gospodarzy. Radomiak w często wysokim pressingu był naprawdę skuteczny, więc próby Antonika na lewej stronie kończyły się tylko rogami, albo spalonym.

Po przerwie liczba młodzieżowców w zespole beniaminka 1 ligi się zmniejszyła, na murawie zameldowali się za to kluczowi gracze w grze o utrzymanie – Wasiluk i Wróbel. To pokazywało, że rzeszowianie jeszcze zamierzają powalczyć o korzystny rezultat.

Miejscowi byli naprawdę groźni; Gąska i Kaput sprawdzili dyspozycję Łakoty potężnymi strzałami, główce Angielskiego zabrakło precyzji, a kilka podań w pole karne nie znalazło adresata.

Generalnie druga połowa zawiodła i patrząc na postawę całej drużyny gości to naprawdę można było się ograniczyć do łapania minut młodzieżowców i punktów do Pro Junior System, bo za wysokiej miejsca można zarobić od 200 tys. do 1,6 mln. zł.