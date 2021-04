Fortuna 1 Liga. Bartosz Jaroch, obrońca Apklan Resovii: Tata to mój talizman, ale gola dedykuję mamie

To by dopiero było… (śmiech)!

Mamy taką trochę trudną sytuację rodzinną, bo mama zachorowała, miała ciężką operację w czwartek. Mam nadzieję, że tak jak my walczymy o 1 ligę, tak ona powalczy z chorobą, bo to moja wierna kibicka.

Od początku założyłem, że będę uderzał w krótki róg. Szczęściu trzeba pomóc, dlatego fajnie, że naszą przewagę przez cały mecz zaakcentowaliśmy tą bramkową kropką nad „i”. Bardzo chcieliśmy wygrać ze Stomilem.

Równie mocno jak gol ucieszył cię pewnie – jako obrońcę – czwarty w rundzie mecz na zero z tyłu?

Myślę, że nasza gra defensywna wygląda nieźle, bo rywale stworzyli mało sytuacji. To jest klucz do skutecznego punktowania w tej lidze, bo jak z tyłu gramy na zero, to mamy na tyle kreatywnych zawodników, że prawie zawsze coś strzelą.

Przed wami kolejne mecze „o sześć punktów”…

Najbliższy z Zagłębiem Sosnowiec, już w sobotę. Wiemy! Dlatego dziś jest czas na odrobinę radości, a od jutra zaczynamy pracę.

Osiem meczów – bilans 4-3-1. Przychodząc zimą do Resovii spodziewałeś się takiego startu?