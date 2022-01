Fortuna 1 liga. Co słychać u rywali Apklan Resovii? [NAJWAŻNIEJSZE TRANSFERY]

ARKA GDYNIA

Arka pozyskała dotychczas dwóch nowych graczy. Defensywę wzmocnił znany z polskich boisk Gordan Bunoza, który w przeszłości reprezentował barwy Wisły Kraków. Do gdynian dołączył także pomocnik Piotr Zmorzyński z Hutnika Kraków.

Po stronie ubytków przede wszystkim jest napastnik Maciej Rosołek, który wrócił do Legii Warszawa. Do PGE Stali Mielec dołączył natomiast Arkadiusz Kasperkiewicz, a Arkę na KKS 1925 Kalisz zamienił Nestor Gordillo.