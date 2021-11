Fortuna 1 Liga. Dawid Kubowicz, piłkarz Apklan Resovii: Jeden gol może teraz decydować

Opolanie zajmują obecnie 8. miejsce w tabeli i mają zaledwie 2 punkty straty do strefy barażowej. - Myślę, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie - przyznaje obrońca rzeszowian Dawid Kubowicz.

Resoviacy tracą do Odry 5 punktów.

- Każdy będzie chciał to spotkanie wygrać i zbliżyć się do czołówki tabeli. Odra na pewno nie będzie chciała stracić tej przewagi, więc pewnie będzie to ciekawe spotkanie

- mówi Kubowicz.

W ostatnim pojedynku z Górnikiem Polkowice z boiska za czerwoną kartkę wyleciał Bojan Gvozdenović, więc jego na pewno zabraknie w starciu z drużyną z Opola.

- Były różne absencje wynikające czy to z powodu kontuzji, czy kartek i trzeba było wprowadzać w życie różne pomysły, więc myślę, że problemu z tym nie będzie - mówi defensor resoviaków. - Mamy szeroką kadrę, jest sporo chłopaków do gry - jeden wypada, wchodzi drugi i daje jakość do gry - przyznaje.