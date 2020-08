Fortuna 1 Liga. Fantastyczna inauguracja Apklan Resovii. Beniaminek ograł na wyjeździe Puszczę Niepołomice 3:0! [RELACJA, ZDJĘCIA]

Goście jednak od początku meczu nie zamierzali oddawać inicjatywy bardziej doświadczonym rywalom. Odważnie kontrowali, szczególnie wykorzystując lewą stronę, gdzie dobrze prezentował się Ceazry Demianiuk. To po faulach na nim rywale dostali w sumie trzy żółte kartki, a na dodatek w 25. minucie pozyskany z Olimpii Elbląg lewoskrzydłowy wywalczył rzut karny (faul Konrada Stępnia), który na bramkę zamienił kapitan, Dawid Kubowicz.

- Całi tydzień próbowałem dojść do siebie, czułem się dobrze, ale po rozgrzewce zgłosiłem trenerowi, że nie jestem w pełni dysponowany. Nie chciałem osłabiać zespołu - mówił "Radi".

To nie była jedyna okazja "pasiaków", ale Dziubińskiemu, Demianiukowi i Sebastianowi Zalepie zabrakło precyzji. Puszcza miała dwie dobre szanse, lecz strzały Jakuba Serafina i Erika Cikosa doskonale obronił Marcel Zapytowski.

Gdy trener Tomasz Tułacz z Puszczy zrobił w przerwie dwie zmiany wydawało się, że Puszcza rzuci się do ataku. Dostała jednak „dzwona”, jak Stal Mielec w piątkowym meczu z Górnikiem Zabrze. Po rzucie rożnym Dziubińskiego Sebastian Zalepa znakomicie doszedł do strzału głową i wpakował piłkę do bramki.

Przyznać trzeba, że rosły stoper „pasiaków” mógł w tym meczu nawet skompletować hat-tricka, ale dwóm innym jego strzałom zabrakło precyzji.

- Przy pierwszej akcji byłem trzymany za koszulkę, ale arbiter tego nie widział. Natomiast w trzeciej źle wybrałem i strasznie żałuję, bo mielibyśmy już wtedy spokój - opowiadał Zalepa.