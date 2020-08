Fortuna 1 Liga. Historyczny powrót Apklan Resovii na zaplecze ekstraklasy. Rywalem - zespół byłego trenera, Tomasza Tułacza

- Zawsze miło wspomina się miejsca, gdzie osiągało się dobre wyniki, bo takim był awans do 2 ligi i 4. miejsce w 2 lidze. Przypomnę, że awansowały wówczas (sezon 2012/13 – przyp. red.) Wisła Płock i właśnie Puszcza, a my zdobyliśmy wtedy 50 punktów, co w ówczesnej sytuacji, gdy czasem nie było pensji przez kilka miesięcy i pracowaliśmy w trudnych warunkach, było nie lada osiągnięciem. Później niestety nie dostaliśmy licencji i musiałem szukać nowej pracy – wspomina trener Tułacz, który podkreśla, że będzie to dla niego „trochę inny mecz niż inne”.

- Resovii kibicuje od dawna i mam ogląd na to, gdzie i jak gra. Zdarzyło mi się od tamtych czasów obejrzeć po meczu-dwóch w sezonie, a na ten moment mamy pełną wiedzę na temat sytuacji w rzeszowskim zespole – podkreśla.