Fortuna 1 Liga. Jak wygrywać, to właśnie tak! Niespodzianka w Łodzi: ŁKS – Apklan Resovia 0:3

- Będziemy się starali grać o swoje, chcemy zdobyć punkty. Początek sezonu nie był wymarzony, ale to jest czas, by zacząć wygrywać – mówił przed meczem trener Mroczkowski. Jego ekipa 9 dni temu zagrała dobry mecz przeciwko Koronie Kielce, ale za rzadko strzelała na bramkę (tylko raz celnie) i punkty pojechały do lidera.

W Łodzi mocno zmobilizowane „pasiaki” niby oddały inicjatywę faworyzowanemu ŁKS-owi, ale często odbierały piłkę rywalom i co rusz sunęły kontry. Sama statystyka strzałów do przerwy (4-9, 2-6 w celnych) oddawała to, jaki sposób na mecz tym razem przyjęli rzeszowianie, których naprawdę przyjemnie się oglądało.