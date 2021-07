Fortuna 1 Liga. Jakub Wróbel, napastnik Apklan Resovii: Powiem o marzeniach - chcemy grać o ekstraklasę

Kibice na start sezonu mają rozbudzone apetyty – waszą wiosenną postawą, wzmocnieniami i szczególnie wynikami sparingów. Wy też?

Dla nas na pewno to fajna rzecz bo wiadomo, że ciężko pracuje się, żeby wygrywać. Niby w sparingach nie wynik jest ważny, a przećwiczenie pewnych elementów, ale w niektórych momentach dobrze te rzeczy wykonywaliśmy i jeszcze dawało to efekt. Poza tym każda wygrana, także w sparingach, pomaga zbudować w nas mentalność zwycięzców. Jeśli jest to wszystko popierane ciężką pracą to nic, tylko pracować dalej.

Słyszałem nieśmiałe głosy o grze o baraże. To realne?

Wszystko w piłce jest realne, może zagramy o baraże, może o utrzymanie. Skupiamy się na tym, żeby być lepszymi w każdym spotkaniu. Chcemy wygrać każdy następny mecz.

Wasz cel minimum?