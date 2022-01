Fortuna 1 Liga. Klaudiusz Krasa, nowy piłkarz Apklan Resovii: Jestem gotów zostawić serducho na boisku

Za wami pierwszy sparing, dobrze rozumiesz się z kolegami na boisku? Pierwszy sparing… Wynik mógłby być inny jednak uważam, że Resovia to bardzo dobry zespół. Mamy za sobą pierwszy tydzień, było dużo testów. Jesteśmy po miesięcznej przerwie i z tygodnia na tydzień powinno to coraz lepiej wyglądać. Jeżeli chodzi o komunikację z chłopakami, to zawsze może być lepsza jednak jestem tu krótko i myślę, że z czasem będziemy się coraz bardziej zgrywać. Dopiero poznaję chłopaków, taktykę - muszę dać sobie jeszcze troszkę czasu.

Po raz pierwszy grasz na Podkarpaciu, jak ci się tu podoba?

Tak, jestem po raz pierwszy tutaj na dłużej - wcześniej miałem okazję tylko przyjechać rozegrać mecz w 2 lidze, lecz to nie to samo. Myślę, że Rzeszów to piękne miasto i bardzo mi się podoba, ale nie miałem okazji jeszcze wszystkiego zobaczyć, ponieważ dużo czasu poświęcam na treningi i na regenerację. Trenujemy dwa razy dziennie i często wracam zmęczony - chcę jak najlepiej się przygotować do rundy wiosennej.