Fortuna 1 Liga. Maksymilian Hebel, piłkarz Apklan Resovii: Mecz z GKS-em jest ważny, ale to nie spotkanie o wszystko

Nie ma się co oszukiwać - to na pewno będzie mecz, który Resovia powinna wygrać. Nie jest to oczywiście jeszcze ostatnia kolejka spotkań, ale jeżeli rzeszowianie zgarnęliby komplet punktów, mieliby już 11 „oczek” przewagi na GKS-em i upragniony cel czyli utrzymanie byłby już coraz bliżej.

- Na pewno jest to ważny mecz i nie można mówić, że jest to mecz jak inny - przyznaje zawodnik rzeszowskiego zespołu Maksymilian Hebel. - Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze jest dużo meczów, więc też nie można mówić, że jest to mecz o wszystko, bo, jak wspomniałem, jest jeszcze dużo kolejek i punktów do zdobycia. Na pewno skupiamy się już na tym spotkaniu i miejmy nadzieję, że będą trzy punkty - dodaje.

Hebel to bohater środowego spotkania w Nowym Sączu. Pomocnik Resovii popisał się bardzo ładnym strzałem z rzutu wolnego i tym samym uratował punkt dla swojego zespołu choć trzeba dodać, że podopieczni trenera Radosława Mroczkowskiego grali w „10” po czerwonej kartce dla Dawida Kubowicza, którego oczywiście zabraknie w starciu z GKS-em.