Fortuna 1 Liga. Opinie trenerów i piłkarzy po meczu Apklan Resovia - Korona Kielce (1:1). Zapytowski: chłopaki naprawdę mają na czym grać

Po meczu Apklan Resovia - Korona Kielce (1:1) w Fortuna 1 Lidze trenerzy i piłkarze obu drużyn mówili o: niedosycie, sprawiedliwym remisie, murawie na odnowionym Stadionie Miejskim oraz kibicach.

Dominik Nowak, trener Korony (na konferencji prasowej):

Nieźle weszliśmy w to spotkanie, potrafiliśmy sobie przygotowywać akcje ofensywne, graliśmy szybciej na jeden-dwa kontakty. W przekroju całego spotkania zabrakło nam dokładnego ostatniego podania. Brakowało dokładności w ostatnim finalnym momencie. Później niepotrzebnie wdaliśmy się w walkę z Resovią, która energetycznie weszła w spotkanie. Wiedzieliśmy, że jeżeli piłka będzie w górze, to będzie nam trudniej grać w ataku pozycyjnym. Cieszy to, jak po przerwie zdobyliśmy bramkę, nad prostopadłymi podaniami za linie obrony dużo ostatnio pracowaliśmy. Ten gol był kopią tego, co udało nam się wypracować na treningach. Świetnie zachował się Jacek Podgórski, Marko Pervan super dograł piłkę. Prowadziliśmy 1:0 i w tym momencie brakło spokoju, utrzymania przy piłce, żeby oddalić zagrożenie i niestety straciliśmy bramkę. Dążyliśmy do tego, żeby tu wygrać. Punkt szanujemy, w przekroju całego spotkania remis jest sprawiedliwy.

Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii (na konferencji prasowej):

Najważniejszy cel jest już prawie zrealizowany, cierpliwie czekamy na kropkę nad „i”. Z przebiegu meczu, szczególnie do przerwy, byliśmy źli, że nie zamieniliśmy na gola przynajmniej jednej z naszych sytuacji. Tak się ten mecz układał, że bramka Korony była jak zaczarowana, ale brakowało też cierpliwości, bo była duża chęć wygranej, ale też za dużo pośpiechu. Brakło precyzji i spokoju, bo taki gol na pewno by nas poniósł, gdyż była świetna atmosfera na stadionie, pozytywne odczucia, bardzo fajna murawa i światła, o to chodzi zawodnikom. Przede wszystkim był wspaniały doping, za co dziękujemy kibicom. Chcieliśmy się dobrze zaprezentować na inaugurację na nowym-starym obiekcie.

W drugiej połowie zrobiliśmy błąd, ale nie wyobrażałem sobie, że przy tylu sytuacjach i przy tej determinacji będziemy bez punktów. Podobało mi się dążenie do tego, żeby zmienić obraz meczu. Punkt jest punkt, pewnie będzie mały niedosyt z obu storn, ale mecz był bardzo fajny. Paweł Łakota wypadł pozytywnie. To był jego prawdziwy debiut, bo w Gdyni ta zmiana była wymuszona. Solidnie na to pracował, chcieliśmy mu dać szansę w meczu o stawkę i pokazał się z dobrej strony, był solidnym punktem zespołu. Pamiętamy o Pro Junior system, a nie jest to cel nadrzędny. Zespół realizuje go od początku, dziś też było kilku młodziezowców, ale bardziej skupialiśmy się na zdobyciu punktów. Kolejne mecze też są istotne, ale ta punktacja też jest ważna, bo zespół pracuje na nią cały rok.

Na pewno była fajna atmosfera na trybunach. Słychać było kibiców, był fajny doping, spontaniczne reakcje. To też zawodnikom bardzo pomogło, że mieli dla kogo grać. Jacek Podgórski, skrzydłowy Korony (dla Korona TV):

Cieszę się, że zdobyłem bramkę, ale żałujemy, że nie udało się wywalczyć trzech punktów. Byliśmy w stanie wygrać to spotkanie, niestety, jest tylko jeden punkt. W pierwszej połowie byliśmy bardziej zorganizowani, w drugiej chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć bramkę. W naszej grze było za dużo nerwowości, niedokładności, co nie może nam się zdarzać. Musimy nad tym popracować. Aczkolwiek jeden punkt z Rzeszowa wywozimy, nie jest to zadowalający wynik, ale szanujemy ten punkt.

Olivier Podhorin, obrońca Apklan Resovii (dla Resovia TV):

Do każdego meczu podchodzimy z wolą wygranej, ten punkt jest ważny, choć chcieliśmy oczywiście zdobyć trzy. Wiedzieliśmy, jakie są mocne strony Korony, ale po straconej bramce była dobra reakcja, udało się wyrównać, szkoda, że nie udało się trafić po raz drugi. Mieliśmy sporo szans na gole, mam nadzieję, że w kolejnym meczu będziemy skuteczniejsi. Było super zagrać z kibicami, o to chodzi w piłce nożnej, szkoda, że nie cieszyli się z wygranej. Czuliśmy to wsparcie.

Marceli Zapytowski, bramkarz Korony (dla Korona TV i Resovia TV):

Wynik jest sprawiedliwy. Był to trudny mecz, Resovia to dobry zespół, pokazuje to w tej rundzie, ale mamy lekki niedosyt, bo mogliśmy wywieźć stąd trzy punkty. Resovia trochę nas zepchnęła, szkoda że do końca nie zagraliśmy na zero. Lubię takie mecze, gdy mam co robić - po to jest bramkarz, to było fajne spotkanie dla mnie. Tak na gorąco to może mocniej mogłem zbić tę piłkę, przy każdej straconej bramce jest coś do poprawy. W Rzeszowie spędziłem pamiętny czas. Resovia kibiców ma topowych i niech tak trzymają dalej, pomagają ekipie. Ta nowa nawierzchnia to jedna z lepszych muraw w 1 lidze, chłopaki z Resovii naprawdę mają na czym grać i muszą się cieszyć, że mają taki obiekt, bo wiemy, jaka była wcześniej sytuacja.

