Fortuna 1 Liga. Opinie trenerów i piłkarzy po meczu Apklan Resovia – Puszcza Niepołomice (1:1)

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice

Mam mieszane uczucia, chcę pochwalić zespół, który po dwóch porażkach zdobył punkt, który trzeba szanować. Z drugiej strony graliśmy w przewadze, za szybko i nerwowo chcieliśmy to wykorzystać. Niewiele zabrakło, aby się to zmieniło. Na początku graliśmy zbyt zachowawczo, asekurancko.

Dopiero po straconym golu zaczęliśmy grać tak, jak powinniśmy. Podobała mi się reakcja zespołu po kolejnej prawie samobójczej straconej bramce. Po letnich zmianach kadrowych brakuje nam jeszcze tego automatyzmu. Pogubiliśmy się za to po wejściu drugiego napastnika, mieliśmy problemy, Resovia dochodziła do sytuacji, ale do momentu czerwonej kartki. Zgrany zespół powinien wykorzystać chociaż jeden z dwóch takich rzutów wolnych tuż zza pola karnego, jakie my mieliśmy. Potrzebujemy tej pewności siebie, dają ją wyniki.

Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii

Pewnie możemy być na siebie nieco źli, bo były sytuacje na podwyższenie wyniku przy stanie 1:0 i to są kluczowe momenty meczu. Brakuje nam spokojnej głowy, wykończenia, bo stwarzamy sytuacje – dziś było ich dużo, nawet jak graliśmy w osłabieniu to się pojawiały - i można było mieć punkty. Kto jednak nie strzela, ten cierpi. Zapłaciliśmy cenę za nieskuteczność.