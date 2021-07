Fortuna 1 Liga. Piłkarze Apklan Resovii mają za sobą przedsezonową prezentację [GALERIA]

- Nie chcemy się zatrzymywać - cały czas chcemy iść do przodu - mówił Adrian Rudawski, prezes CWKS Resovia S.A mówiąc na początku do zebranych kibiców. - Resovia w świecie piłkarskim jest kojarzona ze stabilnością i profesjonalizmem. Wysiłek, który został podjęty na początku tego roku ciągle procentuje i sprawia, że spoglądamy na kolejny sezon z optymizmem i nadzieją. Nie zwalniamy tempa i nie spoczywamy na laurach - dodał.

Na prezentacji obecny był również Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

- Profesjonalizm, o którym wspomniał pan prezes widać na każdym kroku działania klubu - chwalił działaczy Resovii. - 1 liga to jest naprawdę wysoki poziom i cieszę się, że mamy w Rzeszowie zespół, który tam rywalizuje. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców za to, że możemy widowiska na tym poziomie oglądać w naszym mieście. Chciałbym również obiecać, że jako miasto będziemy robić wszystko, żeby infrastruktura ta, na której chcecie grać szła do przodu ta szybko jak szybko idzie do przodu wasz sukces sportowy. Zrobimy więc wszystko, żeby zmodernizować stadion. Życzę drużynie, żeby zajęła w tym sezonie miejsce przynajmniej w pierwszej "6" - zakończył.