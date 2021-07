Fortuna 1 Liga. Radosław Adamski, piłkarz Apklan Resovii: Baraże byłyby fajne

Radku, wydaje mi się, że w minionym sezonie pokazałeś, że potrafisz być dobrym zawodnikiem na 1-ligowych boiskach.

Dziękuję bardzo, miło mi to słyszeć. Wydaje mi się, że przez cały sezon utrzymywałem niezły poziom i cieszę się, że ktoś to docenia, ale ja podchodzę spokojnie do tego.

Czy te dobre występy spowodowały, że było zainteresowanie twoją osobą ze strony innych klubów?

Nie mam takich informacji, do mnie nikt osobiście nie dzwonił.

Był czas troszkę odpocząć po trudnym sezonie?

Tak, mieliśmy dwa tygodnie urlopu, każdy na swój sposób się zregenerował i już zaczęliśmy przygotowania.