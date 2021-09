Fortuna 1 Liga. Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii: Wrócił problem braku skuteczności, jesteśmy zespołem nieobliczalnym

- Wszystko wskazywało na to, że powinniśmy ten mecz wygrać i te punkty, które są do wzięcia po prostu zdobyć - przyznał trener Apklan Resovii Radosław Mroczkowski.

Rzeszowianie przecież szybko zdobyli gola (choć mogli jeszcze szybciej, bo w 3. minucie kapitalną sytuację sam na sam miał Kamil Antonik, ale przegrał pojedynek z bramkarzem olsztyńskiego zespołu), prowadzili i na dodatek stwarzali sobie kolejne sytuacje, by to prowadzenie jeszcze podwyższyć. W efekcie prowadzili po pierwszych 45 minutach 1:0, ale trzeba obiektywnie przyznać, że był to najniższy wymiar kary dla gospodarzy.