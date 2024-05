Fortuna 1 Liga. Resovia musi pokonać Motor Lublin!

Motor w tej chwili wypadł z pierwszej szóstki, więc w dwóch ostatnich kolejkach będzie bardzo zmobilizowany, by tam powrócić (w tej chwili brakuje mu tylko punktu). Resovia natomiast wciąż rywalizuje z Polonią Warszawa, by być tym ostatnim zespołem, który się utrzyma. W tej chwili oba zespoły mają tyle samo punktów, ale stołeczna drużyna ma lepszy bilans bezpośredni z rzeszowianami, więc jest wyżej w tabeli. Marginesu błędu dla podopiecznych trenera Rafała Ulatowskiego nie ma zatem żadnego.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, co to jest za mecz i jaki jest jego ciężar gatunkowy. Nie jest też jednak tak, że chodzimy i mówimy, że mecz z Motorem to jest ten mecz i innego już nie będzie. Myślę, że plan, jaki mamy na mecz, też pozwoli nam zagrać o pełną pulę i na tym budujemy nasze samopoczucie przed tym meczem. Wiemy, że musimy to spotkanie wygrać, żeby przystąpić do kolejnego spotkania już w zupełnie innych nastrojach