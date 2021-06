Fortuna 1 Liga. Spokojne zakończenie sezonu Apklan Resovii

Można powiedzieć więc, że i jedna, i druga drużyna może już spokojnie podejść do tego meczu, bo nic złego stać się już nie może.

Niewykluczone, że w składzie Apklan Resovii pojawi się więcej młodzieżowców niż dotychczas, by zapunktować trochę w klasyfikacji Pro Junior System. - Resovia od początku dawała grać młodzieżowcom i te punkty były zbierane systematycznie - mówi Radosław Mroczkowski, coach rzeszowskiej ekipy. - Myślę, że stać na wysokie miejsce w tej klasyfikacji, będziemy o to walczyć do końca. Na pewno przygotowujemy się jak najlepiej do tego spotkania z GKS-em - dodaje.

Bezpłatna transmisja na ipla.tv. Początek meczu o godzinie 12.40.