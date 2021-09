Fortuna 1 Liga. Stomil Olsztyn niespodziewanie pokonał Apklan Resovię

Resoviacy zaczęli z dużym animuszem - widać było, że przyjechali do Olsztyna z myślą o wygranej i potwierdzali to od pierwszych minut. Powinni wyjść na prowadzenie już w 3. minucie, ale pojedynek sam na sam z Bąkowskim przegrał Kamil Antonik. To jednak nie zniechęciło resoviaków i kilka minut później bramkarza Stomilu zaskoczył Pietraszkiewicz.

Rzeszowianie ani myśleli zwalniać i raz po raz zagrażali kolejnymi akcjami bramce Stomilu. Dodatkowo olsztynianie grali bardzo chaotycznie i często swoimi stratami doprowadzali do zagrożenia pod własną bramką. Tak było chociażby w 27. minucie kiedy drugiego gola dla Resovii mógł zdobyć Hilbrycht, ale gracz rzeszowskiego zespołu nie dał rady Bąkowskiemu. Do końca pierwszej połowy więcej bramek już nie padło. Resovia prowadziła zasłużenie, ale nieskuteczność spowodowała, że było to minimalne prowadzenie.