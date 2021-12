Fortuna 1 Liga. Trener Apklan Resovii Dawid Kroczek: Fajerwerków nie było, ale punkty są [OPINIE]

Na pomeczowej konferencji Dawid Kroczek nawiązał do Konrada Domonia, który w sobotę miał pożegnalny występ w Resovii.

- Konradowi należą się słowa uznania, podziękowania i przede wszystkim szacunku, bo rzadko spotyka się zawodnika, który całe piłkarskie życie spędza w jednym klubie. To pokazuje przywiązanie do barw, do Resovii. Konrad był tu wiele lat i wszyscy życzymy sobie tego, żeby dalej funkcjonował w strukturach klubu. Przy okazji dziękuję młodym zawodnikom z akademii i autorom filmu motywacyjnego, który dał naszej drużynie dobry power przed dzisiejszym meczem