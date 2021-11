Fortuna 1 Liga. Trener Apklan Resovii Dawid Kroczek: Zabrakło determinacji i zdecydowania pod bramką przeciwnika

Resovia próbowała i w pierwszej, i drugiej połowie, stwarzała sytuacje, ale brakowało skuteczności.

- Na pewno po meczu czujemy lekki niedosyt, bo chcieliśmy go oczywiście wygrać - przyznał po spotkaniu trener rzeszowskiego zespołu Dawid Kroczek. - Plan był taki, żeby wykorzystać miejsce, które tworzy się za linią obrony w momencie, gdy zespół z Polkowic buduje akcje i tutaj wielokrotnie przeszliśmy do ataku, wbiegaliśmy w pole karne i mieliśmy cztery czy pięć sytuacji naprawdę dobrych. Jeżeli chcemy wygrywać takie spotkania, to musimy po prostu to finalizować i z takich sytuacji zdobywać bramkę - dodał.