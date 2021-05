Fortuna 1 Liga. W Apklan Resovii niedosyt po porażce 0:1. Trener Arki Gdynia: Nie mam słów

- Co do gry nie mam słów, odbył się mecz, był ciężki i nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Najważniejsze są trzy punkty i zero straconych bramek, więc jedziemy dalej - przyznawał trener Arki Dariusz Marzec. - Szybko zdobyty gol nie dał nam luzu, część piłkarzy nie najlepiej zagrała – dodał podczas konferencji prasowej.

- To była fajna akcja, dobre podanie, które musiałem wykorzystać. Jesteśmy rozpędzeni i postaramy się o awans – opowiadał po meczu w Polsacie Sport Ekstra Mateusz Żebrowski, napastnik Arki, który zdobył jedynego gola.