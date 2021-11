Fortuna 1 Liga. W niedzielę do Rzeszowa przyjeżdża Górnik Polkowice. Tym razem to Apklan Resovia jest faworytem...

Beniaminek z dolnośląskiego to najczęściej remisująca ekipa 1 ligi (8 takich wyników w 15 spotkaniach), wygrał tylko raz (2:1 z Arką Gdynia) i w stolicy Podkarpacia nie będą dopuszczać do siebie innej myśli, niż wygrana. Jak z taką presją poradzi sobie ekipa Dawida Kroczka, który będzie miał też spory ból głowy przy układaniu podstawowej „11”.

Bardzo dobrze przeciwko Widzewowi Łódź zagrał Bojan Gvozdenović (w czwartek świętował urodziny), ale ciężko wyobrazić sobie skład „pasiaków” bez Jarocha.

- To już decyzja trenera, ja jestem do dyspozycji - mówi pan Bartosz. - Bojan zagrał dobrze, to jest właśnie drużyna, mamy wyrównany skład, jak jeden wyleci to wskakuje drugi i nie jest to gorszy zamiennik. Mecz z Widzewem obserwowałem z wysokości trybun i przeżywałem bardziej niż na boisku, gdzie presja spada razem z pierwszym gwizdkiem. Cieszę się, że drużyna wygrała i to jest najważniejsze.