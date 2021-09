Fortuna 1 Liga. W piątek pojedynek Apklan Resovii z Miedzią Legnica

Ostatnie spotkanie rzeszowianie rozegrali w poniedziałek. Ciężko zapomnieć, bo niespodziewanie przegrali przecież z ostatnim zespołem w tabeli Stomilem Olsztyn. Tym razem rywalem Resovii będzie Miedź Legnica, która też w ostatniej kolejce przegrała, ale z ŁKS-em Łódź, a więc jednym z czołowych zespołów. Warto jednak dodać, że ten sam ŁKS przegrał u siebie z... Apklan Resovią.

Miedź czasu na przygotowania do dzisiejszego meczu miała więcej, bo swoje spotkanie rozgrywała w sobotę. - Na pewno jest to problem, bo tego czasu jest mało - przyznaje trener Resovii Radosław Mroczkowski. - Mamy za sobą bardzo długą podróż, w takich godzinach, w których dyskomfort jest spory. Trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jest nieludzkie, jeśli chodzi o taki terminarz - dodaje.

Wyjścia jednak nie ma i grać trzeba, a piłkarze z Rzeszowa liczą, że uda im się zmazać plamę z poniedziałku. - Musimy się zrehabilitować, podnieść głowy do góry i wyjść z wiarą w zwycięstwo - mówi Radosław Adamski. - Ja jestem dobrej myśli i wierzę, że podniesiemy się po tej porażce ze Stomilem. Trzeba potwierdzić w tym kolejnym spotkaniu to, że jeszcze zasługujemy na to, żeby grać ciągle w tej lidze - zauważa.