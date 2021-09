Fortuna Puchar Polski. Stal Rzeszów postraszyła, i to bardzo mocno, Raków Częstochowa

- Dla nas najważniejszy jest awans do 1. ligi – mówił przed tym spotkaniem Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów. Zdecydował się jednak wystawić wszystko najlepsze, co miał do dyspozycji i posłał w bój dokładnie taką samą jedenastkę, jak ta w meczu wyjazdowym z Wisłą Puławy. Pewnej korekty jednak dokonał, bo na prawej stronie defensywy oglądaliśmy Piotra Głowackiego, a z lewej Dominika Marczuka.

- Myślę, że bylibyśmy szaleni, gdybyśmy podeszli do tego meczu, tak samo jak do meczów ligowych

– stwierdził opiekun rzeszowian. Można się więc było spodziewać, że tym razem biało-niebiescy będą szukali szans w kontratakach, a nie tak, jak w meczach ligowych, w których zawsze chcą mieć piłkę i prowadzą grę. Klasa rywala była jednak zdecydowanie wyższa, a więc nie było się co dziwić słowom Daniela Myśliwca.