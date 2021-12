Fundacja Śnieżka odnowiła oddziały psychiatrii dziecięcej w Łańcucie

Już w ubiegłym roku, na początku pandemii Fundacja wsparła łańcucki Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży pomocą rzeczową, aby jego pacjentom umożliwić bardziej aktywne spędzanie czasu, a personelowi, opiekunom i terapeutom ułatwić organizację codziennych czynności. Była to okazja do poznania sytuacji oddziałów i zaplanowania form dalszego wsparcia.

- Zdajemy sobie sprawę, że pandemia była dla dzieci i młodzieży niemałym obciążeniem. Szczególnie w obecnym czasie rosnące potrzeby psychiatrii dziecięcej w Polsce są trudne do zaspokojenia, dlatego i my chcemy pomóc w zakresie, w którym się specjalizujemy. Liczymy na to, że dzięki zmianom rekonwalescencja dzieci i młodzieży będzie przebiegała w komfortowych warunkach – mówi Aleksandra Małozięć, prezes Fundacji Śnieżka.