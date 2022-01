Funkcjonariusze CBA z Rzeszowa uderzyli w piramidę finansową. Straty na co najmniej 20 mln zł. Siedem kolejnych osób zatrzymanych OPRAC.: Łukasz Solski

Adam Jankowski

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie śledztwo dotyczące doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł.