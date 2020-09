Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego kierownika działu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie zatrzymała dwie osoby podejrzane o ustawianie przetargów.

- Zatrzymani to zastępca kierownika sieci kanałowej ds. eksploatacji w MPWIK w Krakowie oraz były kierownik Działu TSU w PWiK Przemyśl. Są oni podejrzani o ustawienie w 2018 r. przetargów na korzyść spółki, która dostarczyła do MPWiK w Krakowie oraz PWiK w Przemyślu zestaw do inspekcji rur i kanałów oraz samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów