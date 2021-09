Futbol ponad granicami. W Sanoku Polaków i Słowaków połączyła piłka

Miejsce zostało wybrane nie przypadkowo. Oprócz wspaniałej infrastruktury sportowej, kluczową rolę odegrała odległość od Koszyc. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem szkolenia. Podczas swoich roboczych spotkań trenerzy oraz sędziowie mieli okazję przedyskutować oraz zrealizować zajęcia praktyczne na boisku. - Jest to bardzo dobry pomysł. Podczas szkolenia, zarówno online, jak i tego stacjonarnego dowiedziałam się, że przykładowo warto zwrócić uwagę na intensywną rozgrzewkę. Wcześniej nie zwracałam na to, aż tak dużej uwagi – powiedziała Timea Timea.

Po części szkoleniowej rozegrano dwumecz kadr. Walki i zaangażowania nie można było odmówić żadnej z reprezentacji.

- To bardzo intensywny czas, dziękuję przedstawicielom Podkarpackiego ZPN na czele z prezesem Jackiem Adamskim za pomysł i realizację tego projektu. Sędziowie i trenerzy ciągle muszą się rozwijać, a wymiana zdań i poglądów na tematy z sąsiadami zza granicy to jeden z kolejnych kroków do tego wspomnianego rozwoju – mówił Marcel Eperješi sekretarz Koszyckiego Związku Piłki Nożnej, koordynujący wyjazd ze strony Słowaków.