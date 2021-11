Futsal, 1 i 2 liga. Sporo emocji w spotkaniu Heiro Rzeszów, grali także 2-ligowcy

1 liga

Do przerwy Heiro prowadziło z wyżej notowanym rywalem po golu Sebastiana Fedana. Na początku drugiej części gry ten sam zawodnik podwyższył na 2:0, ale to podziałało na rywala, jak czerwona płachta na byka - Sośnica odpowiedziała trzema golami zdobytymi w krótkim czasie. Długo prowadzeniem się jednak nie nacieszyła, bo momentalnie wyrównał ponownie Fedan. Gościom udało się raz jeszcze wyjść na prowadzenie, ale remis dla rzeszowian uratował Michał Gąsior.

Heiro Rzeszów - Sośnica Gliwice 4:4 (1:0)

2 liga

Zawodnicy Zaczernia nie poradzili sobie z ekipą z Buska-Zdroju, która póki co pozostaje niepokonana. Na spotkanie do Przemyśla nie dojechała drużyna z Mielca (mielczanie dzień przed spotkaniem zgłaszali problemy kadrowe i najprawdopodobniej z tego powodu nie przystąpili do meczu).

WYNIKI:

GKS Futsal II Nowiny - Sparta Kazimierza Wielka 1:8; KS Zaczernie Futsal Team - BSF Busko-Zdrój 2:5; Eurobus Przemyśl - KF Stal Mielec (spotkanie nie odbyło się - goście nie dojechali).