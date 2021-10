Futsal | 1 liga. Heiro Rzeszów było blisko pierwszej wygranej, ale dało się zaskoczyć w końcówce

Tarnowianie mieli na swoim koncie komplet zwycięstw i dobrą dyspozycję potwierdzili w pierwszej połowie. Goście grali agresywnie, nie zostawiali miejsca gospodarzom, którzy popełniali masę błędów.

- Źle weszliśmy w ten mecz i to Unia dominowała - przyznaje Eryk Sarzyński, zawodnik Heiro.

W końcu tarnowianie wykorzystali jeden z błędów i wyszli na prowadzenie. Riposta była jednak bardzo szybka, a wyrównał Sebastian Pawlak. Nie uspokoiło to jednak poczynań miejscowych, którzy znów się nie popisali i ponownie byli na minusie. Na drugą połowę wyszła już inna drużyna „Podkarpackich Dzików”.

- Przede wszystkim byliśmy bardziej skoncentrowani. Do tego to my podeszliśmy wyżej do rywala i zaczęliśmy stwarzać sytuacje. Długo świetnie spisywał się jednak ich bramkarz