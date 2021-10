Futsal, 1 liga. Heiro Rzeszów walczyło bardzo ambitnie, ale wygrać jeszcze się nie udało Michał Czajka

Miłosz Bieniaszewski

Przed meczem można było mieć uzasadnione przypuszczenia, że katowiczanie to rywal do pokonania, bo przed przyjazdem do Rzeszowa mieli na swoim koncie zwycięstwo i porażkę. Trzeba jednak pamiętać również o tym, że drużyna z Katowic to przecież spadkowicz z ekstraklasy.