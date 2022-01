Futsal. Eurobus Przemyśl nie zatrzymuje się. Heiro Rzeszów wróciło z Katowic na tarczy

1 liga

AZS UŚ Katowice - Heiro Rzeszów 4:0 (1:0)

Rzeszowianie nie sprawili niespodzianki i przegrali dosyć wyraźnie, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że trzy bramki stracili w samej końcówce, kiedy postawili wszystko na jedną kartę i nie mając nic do stracenia walczyli o przynajmniej jeden punkt.

2 liga

Nie zatrzymują się przemyślanie, którzy efektownie ograli kolejnego rywala. Goście postraszili jednak trochę Eurobus na początku drugiej połowy, kiedy złapali kontakt z miejscowymi. Ich riposta była jednak zabójcza.

W końcu powody do radości mieli młodzi gracze Stali Mielec, którzy zostali nagrodzeni za ambicję i walkę do samego końca. Zespół z Zaczernia trzymał się do przerwy w starciu z wiceliderem, ale po zmianie stron dominowali już goście.

WYNIKI:

Zaczernie Futsal Team - Caffaro Kazimierza Wielka 3:7 (3:4) Orzech 2, Put 8, Cieśla 14 - Kłoda 1, 39, Kwiecień 8, Fakowski 13, Kaczmarczyk 18, Kaczor 27, Stępień 31