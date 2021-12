Gabriela Polańska: Trener i sztab podejmują dobre decyzje. Jestem cierpliwa, staram się być. Na każdym treningu walczę ze sobą

Zwycięstwo 3:2 z BKS-em Bielsko-Biała cieszy, prowadziłyście już 2:0. Co się stało później? Bielszczanki zaczęły tak dobrze grać, przyszło rozluźnienie, a może zmęczenie po dalekiej podróży na Ukrainę?

Broń Boże, nie usprawiedliwiamy się tym wyjazdem na mecz Ligi Mistrzyń. Bielsko to taki zespół, że jak wyciągnie się do niego rękę, to on to wykorzysta. Myślę, że tak było w meczu z nami. W którymś momencie trochę odpuściłyśmy i bielszczanki zaczęły grać swoją siatkówkę, fajnie blokowały i broniły, a nam trochę się gra posypała. Na szczęście w tie-breaku wróciłyśmy na swoje tory i wszystko dobrze się skończyło.