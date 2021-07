Gala Elite Fighters 1 w G2A Arenie w Jasionce. Wystąpią Adek z Lombardu i "Warszawski Dresik"

Głównym wydarzeniem gali ma być starcie Youtubera Norberta Janeckiego, znanego jako "Warszawski Dresik" z Mateuszem „Muranem” Murańskim, którego widzowie kojarzą z rolą „Adka” w serialu „Lombard. Życie pod zastaw”.

- Będą gwiazdy interentu i Youtuba, będzie Ewa Piekut, a także inni uczestnicy Warsaw Shore, Love Island, Michał Dryja, czyli Mundek i wielu, wielu innych. To celebryci, ale takie wydarzenie, musi mieć dużą dawkę celebrytów – dodaje Rychterski. - Ciekawą atrakcją będzie też pojedynek „trzech na jednego”. Będą to chłopaki ze Szczecina, kontra jeden lokalny zawodnik i z tego co wiem, to on się ich nie boi. Podpytywałem go, mówił co planuje i powiem jedno, będzie „grubo”.