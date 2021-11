Gdzie jest wypadek w Przemyślu 23.11.2021? Najnowsze informacje z dróg

Gdzie jest wypadek w Przemyślu? Sprawdź aktualne (23.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Ciekawostki motoryzacyjne, "Na czasie ..." https://youtu.be/-UsO2Our9oQ. ". Gdzie są zmiany w organizacji ruchu? Którzy kierowcy nie opanowali sztuki parkowania?

Utrudnienia w ruchu to codzienność każdego większego miasta. Wypadki zdarzają sie codziennie, ale niektóre potrafią skutecznie sparaliżować ruch. Sprawdź, gdzie jest teraz wypadek w Przemyślu i jeśli tylko możesz, omiń tę trasę. Znajdziesz tu również najnowsze informacje o zmianach w organizacji ruchu.

Wypadki na drogach w Przemyśla i w okolicy - 23.11.2021

This is a re-share of a post

Scania P450 Tajfun

Ciekawostki motoryzacyjne, "Na czasie ..." https://youtu.be/-UsO2Our9oQ This is a re-share of a post

Takie smaczki można u nas spotkać... 😂 Wydachować takim to trzeba się postarać 😏

Jest pomysł.

ZOBACZ KONIECZNIE 15 nietypowych zdarzeń, które spotkały pasażerów MPK