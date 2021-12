Gdzie morsować na Podkarpaciu? Oto TOP 15 miejsc, w których znajdziemy doskonałe warunki do lodowatych kąpieli

Wzrost odporności (morsy są mniej narażone m.in. na choroby układu oddechowego, katar czy zapalenie oskrzeli) i ogólnie lepsze samopoczucie to kluczowe korzyści z morsowania. Ale nie jedyne. Ważne jest przygotowanie, wiedza, jak morsować, a także wybranie miejsca, w którym będziemy morsować. By było przyjemnie i bezpiecznie.

Wiele wskazuje na to, że morsy mają podwyższony poziom antyoksydantów (antyutleniaczy), które neutralizują wolne rodniki. Już po czterech miesiącach regularnego pływania w zimie ustępują lub znacznie się zmniejszają dolegliwości reumatyczne i związane z astmą, co potwierdzają badania. Ważne jest odpowiednie przygotowanie i regularność. Najlepsze efekty osiągają morsy, które zażywają zimnych kąpieli regularnie, gdyż wtedy organizm dopasowuje swój metabolizm.

Kto może uprawiać morsowanie? Łatwiejsza jest odpowiedź na pytanie, kto nie powinien się w to bawić. To przede wszystkim sercowcy, czyli mający problemy z sercem. Jednym z następstw wejścia do zimnej wody (gwałtownego schłodzenia ciała) jest bowiem wyraźnie przyspieszona akcja serca, niczym podczas bardzo intensywnego biegu.