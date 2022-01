Gdzie na Podkarpaciu koronawirus "uderzył" najmocniej? Oto dane o zakażeniach z powiatów od początku pandemii COVID-19

Przygotowując się do kolejnej fali zakażeń, wojewoda nie podejmuje na ten moment decyzji o tzw. „odmrażaniu łóżek covidowych”.

Koronawirus na Podkarpaciu - 7 stycznia 2022

Szczepienia na Podkarpaciu

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatu (bądź jedną dawką w przypadku szczepionki firmy Johnson & Johnson) jest niewiele ponad 795 tys. mieszkańców Podkarpacia. To wciąż za mało, by osiągnąć odporność zbiorową w regionie. Jak podkreśla epidemiolog dr Jolanta Kluz-Zawadzka, aby tak się stało, zaszczepionych musi być co najmniej 80 proc. populacji.