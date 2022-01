Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 1.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (1.01 10:05) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Jodłowa

1.01 od godz. 5:08 do 11:15

GóraMotycznaBrzeziny

1.01 od godz. 8:55 do 11:00

Brzostek ulice Łukasiewicza KrólowejJadwigi Mickiewicza Mysłowskiego Gryglewskiego KsiędzaOstafińskiego Południowa Rynek Słoneczna Szkolna Węgierska Wąska Zielona Żydowska. Błażkowa Bukowa Dzwonowa Dęborzyn Gogołów Jodłowa Januszkowice Klecie NawsieBrzosteckie Opacionka Przeczyca Skurowa Sowina.

1.01 od godz. 9:49 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Łęki Górne - budynki od numeru 21 do 62 oraz od 201 do 241 oraz ich okolice.

7.01 od godz. 8:00 do 14:00

Łęki Górne, okolice budynku numer 58 oraz od numeru 201 do 218

7.01 od godz. 8:00 do 9:30

Łęki Górne, okolice budynku numer 58 oraz od numeru 201 do 218

7.01 od godz. 13:00 do 15:00