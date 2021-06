Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 18.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (18.06 0:08) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

RadomyślWielki ulice Akacjowa ArmiKrajowej Baczyńskiego Boczna Broniewskiego Firleja Jasna Jarzębowa Kościuszki Leśna Lonczaka Kąty Klonowa Krasińskiego Krótka Kochanowskiego Kopernika Mickiewicza Nowa Ogrodowa OsiedleWola Piłsudzkiego Polna Rejmonta Rolna Rynek Różana Słowackiego Szopena Targowa Topolowa Witosa Wałowa Wąska Zasowska Dąbie DulczaWielka ulica KsiedzaKalinowskiego Graniczna DulczaMała Janowiec WólkaDulecka Zdziarzec Żarówka Jastrząbka Podlesie

od 17.06 godz. 23:35 do 18.06 godz. 1:45

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Stasiówka - okolice budynków od numeru 131 do 135 i od numeru 172 do 212.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kamienica Dolna: Domy nr 100A, 100B, 101A i 101B

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Głobikówka: od strony Kamionek

23.06 od godz. 8:00 do 14:00