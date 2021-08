Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 18.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Nagawczyna - od budynku numer 183A do 185, Dębica - ul. Budzisz od budynku numer 61 do 73B.

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

Stobierna przysiółek Budy

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mielecki

Dąbie przysiółek Zagrody

24.08 od godz. 9:00 do 12:00

Dulcza Wielka koniec wsi od strony Radgoszczy

24.08 od godz. 11:00 do 14:00

Józefów

18.08 od godz. 9:00 do 12:00

Padew Narodowa

19.08 od godz. 9:00 do 12:00

Chrząstów

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wola Chorzelowska

23.08 od godz. 7:00 do 16:00

Biały Bór

23.08 od godz. 7:30 do 14:30

Biały Bór

24.08 od godz. 7:30 do 14:30

Biały Bór

25.08 od godz. 7:30 do 14:30