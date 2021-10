Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 18.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (18.10 9:15) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Dębica - ul. Budzisz, od numeru 54 do góry oraz ul. Mach od numeru 17 w kierunku lasu.

18.10 od godz. 7:30 do 14:00

Dębica - ul. Rolnicza od budynku numer 15 do ulicy Tetmajera, ul. Polna od budynku numer 69 do ulicy Tetmajera.

18.10 od godz. 8:00 do 14:00

Rzeszów

18.10 od godz. 9:00 do 15:00

powiat strzyżowski

Michałówka

18.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat stalowowolski

Stalowa Wola, ul. Józefa Poniatowskiego 19

18.10 od godz. 9:00 do 11:00

powiat brzozowski

Huta Poręby

18.10 od godz. 8:30 do 14:00

powiat ropczycko-sędziszowski

Niedźwiada

18.10 od godz. 7:30 do 13:30

18.10 od godz. 8:00 do 13:00