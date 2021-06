Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 19.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Stasiówka - okolice budynków od numeru 131 do 135 i od numeru 172 do 212.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kamienica Dolna: Domy nr 100A, 100B, 101A i 101B

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Stasiówka - przysiółek Szczudła.

23.06 od godz. 8:00 do 14:00

Głobikówka: od strony Kamionek

23.06 od godz. 8:00 do 14:00

Stasiówka przysiółek Ukraina, okolice skrzyżowania dróg od strony Stobiernej i Stasiówki

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Grudna Dolna: Remiza

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Borowa początek wsi od Jaźwin

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Stasiówka przysiółek Łupiny

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat mielecki

Radomyśl ul. Przemysłowa, ul. Wałowa

24.06 od godz. 8:00 do 15:00