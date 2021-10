Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 28.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Stasiówka - okolice budynków od numeru 82 do 90.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00

Zasów - początek wsi od Mokrego.

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

Stasiówka - okolice budynków od numeru 131 do 135 i od numeru 172 do 212.

29.10 od godz. 8:00 do 11:00

Nagawczyna osiedle domów od obwodnicy do firmy Olimp po prawej stronie

29.10 od godz. 8:00 do 10:00

Stasiówka - okolice domów od numeru 98 do numeru 114.

29.10 od godz. 12:00 do 15:00

Przyborów WZD - Zakład Ogrodniczy TRDK2004.

3.11 od godz. 7:00 do 15:00

Stasiówka - przysiółek Łupiny.

3.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mielecki

Wadowice Górne - centrum wsi koło szkoły, kościoła.

29.10 od godz. 7:30 do 15:00