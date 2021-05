"Gdzie się podziała Paniaga?" - pytał w Rzeszowie Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta miasta

Marcin Warchoł idzie na otwartą wojnę. Przeciwko Ewie Leniart i Konradowi Fijołkowi

Skrytykował odmowną decyzję rywalki w wyborach, co do przyłączenia Malawy i Kielanówki do Rzeszowa. Kontrkandydatowi zarzucił, że otacza się partyjnymi wspierającymi. Samego siebie nazwał jedynym niezależnym kandydatem.