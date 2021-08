Głogów Małopolski chce sprzedać atrakcyjne, zielone działki, które leżą w granicach Rzeszowa

O sprawie 30 ha atrakcyjnych działek, które leżą w granicach Rzeszowa, a wciąż są własnością gminy Głogów Małopolski, poinformował w ubiegły piątek Marcin Warchoł, konkurent Konrada Fijołka w niedawnych wyborach prezydenckich. Zaapelował on do urzędującego prezydenta Rzeszowa, „by podjął natychmiastowe działania prawne” w celu ochrony 30 ha działek, które leżą w Obszarze Natura 2000. Zdaniem Warchoła jednym takim krokiem mogłoby być wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a następnie do prezesa rady ministrów o przyznanie tych terenów Rzeszowowi.