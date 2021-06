Głośny protest ekologów w Rzeszowie przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska: Będziemy patrzeć wam na ręce [ZDJĘCIA,WIDEO]

Ekolodzy nie zgadzają się na zmianę granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Skarżą się do Komisji Europejskiej

Stowarzyszenie MOST skierowało skargę do Komisji Europejskiej w związku z rządowym projektem zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zdaniem ekologów wycięcie 1,3 ha terenu, na którym jest położony klasztor na Świętym Krzyżu to łamanie unijnego prawa i zagrożenie dla środowiska.