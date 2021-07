Gmina Fredropol koło Przemyśla chce być uzdrowiskiem. Samorządowcy już rozpoczęli starania o zdobycie tego statusu

Pod względem walorów turystycznych Fredropol ma sporo do zaoferowania. To na terenie tej gminy znajduje się słynne Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, do którego każdego roku pielgrzymują tysiące wiernych. Do tego dochodzą doskonale zachowane środowisko naturalne, walory krajobrazowe, duża lesistość, czysta rzeka Wiar. Jednak prawdziwe tłumy turystów może przynieść uzyskanie przez gminę statusu uzdrowiskowej.

Nie jest łatwo. Jednym z podstawowych warunków jest potwierdzenie leczniczych właściwości naturalnych surowców i klimatu.

- Fredropol był znany kiedyś z żup solnych, z których wydobywana była sól. Zaprzestano tego robić w okresie międzywojennym. Pozostałości żup zachowały się do dzisiaj. Postanowiłem zbadać jakość wody z tych żup i okazało się, że wyniki są dobre, choć nie aż tak, aby mogła ona być wykorzystywana leczniczo. Rozporządzenie mówi, że taka woda musi mieć minimum 1000 miligramów substancji mineralnych na litr, a nasza ma ponad 800 mg, czyli trochę brakuje do tysiąca - mówi Mariusz Śnieżek, wójt gminy Fredropol.

Wójt jednak nie zrezygnował. Pobrano wodę ze studni przy cieku, który płynie obok żupy.