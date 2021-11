Gmina Łańcut: Znalazła portfel przed sklepem, pieniądze wzięła, resztę wyrzuciła. Kobiecie z pow. przeworskiego grożą dwa lata

Łańcuckim policjantom udało się dotrzeć do kobiety oraz odzyskać część przywłaszczonych przez nią pieniędzy. Wtedy okazało się, że 45-latka wyciągnęła z portfela banknoty, a resztę wyrzuciła do kosza na śmieci. Za samo przywłaszczenie grozi jej teraz rok pozbawienia wolności. Natomiast za zniszczenie dokumentu może zostać skazana na dwa lata więzienia.

- Pamiętajmy, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi. Jeśli nie jest to możliwe należy zgłosić ten fakt Policji albo przekazać do biura rzeczy znalezionych. W powiecie łańcuckim znalezione rzeczy możemy odnieść do Biura Rzeczy Znalezionych, które prowadzone jest przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 2 w Łańcucie - przypominają policjanci z KPP Łańcut.