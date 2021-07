Gmina Pilzno zaprezentowała swoją filmową wizytówkę. Tutaj mogę złapać oddech [WIDEO] OPRAC.: Monika Sroczyńska

"Tutaj mogę złapać oddech" to film promocyjny Gminy Pilzno. Powstał z inicjatywy Magdaleny Smoły, która podzieliła się swoim pomysłem z władzami miasta, otrzymała z ich strony akceptację i wcieliła go w życie. Do realizacji włączyli się mieszkańcy całej gminy, a efekt wspólnej pracy zaprezentowano w piątek podczas premierowego pokazu.